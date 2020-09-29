Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bam Adebayo, 32 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaparak finali getirirken çaylak Tyler Herro ise 11’i son çeyrekte olmak üzere 19 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Heat’in deneyimli yıldızı Jimmy Butler de takımına 22 sayılık katkı verdi.

Maç perşembe sabahı

2014’ten bu yana ilk defa finalde boy gösterecek Heat, 10 yıl sonra finale kalan Los Angeles Lakers’la çarşambayı perşembeye bağlayan gece 04.00’da karşılaşacak. Lakers, 17. şampiyonluk Heat ise 2006, 2012 ve 2013’ün ardından dördüncü kez mutlu son için mücadele edecek. Heat’in başantrenörü Erik Spoelstra, eski öğrencisi LeBron James’le rakip olmaları konusunda “Kimle karşılaşacağımızı biliyoruz” dedi.