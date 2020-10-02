Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç'le yollarını ayıran, Frey'i kiralık yollayan Fenerbahçe, golcü operasyonunu Papiss Cisse'yle tamamladı. Sarı-lacivertliler, Enner Valencia ve Mbwana Samatta'nın ardından Papiss Cisse'yi de renklerine kattı. Sağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki Senegalli, 1+1 yıllık imza attı. Bonservis elinde olan Cisse için sarı-lacivertlilerin kasasından bütün masraflar dâhil yıllık 1 milyon avro çıkacak. Alanya formasıyla iki sezonda 65 maça çıkan Cisse, attığı 44 golle dikkat çekerken teknik direktör Erol Bulut'un özellikle alınmasını istediği bir oyuncu olmuştu.

Üç aday beklemede

Papiss Cisse hamlesiyle golcü eksiğini gideren F.Bahçe'de sıra kanat transferine geldi. Garry Rodrigues ve Dirar’la yolları ayırmaya çalışan sarı-lacivertliler bu konuda olumlu bir gelişme sağlanması hâlinde yabancı bir kanat oyuncusu alacak. Sarı-lacivertlilerin bu mevki için ilk adayı Bodo/Glimt’le 19 maça 14 gol, 13 asist sığdıran 25 yaşındaki Danimarkalı Philip Zinckernagel. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti transferi zor kılıyor. Alternatif olarak ise Bristol City’den Niclas Eliasson ile Chamois Niort'tan İbrahim Sissoko'nun yanına son olarak Norwich'in Arjantinlisi Emiliano Buendia eklendi.

Vecihi esprisi

F.Bahçe Kulübü, Papiss Cisse'nin transferini Türk sinemasının kült filmlerinden 'Gülen Gözler' filminde Şener Şen'in oynadığı 'Vecihi' karakteriyle duyurdu. Eve giren uçaktan Cisse çıktı…

Yeter ki şampiyon olalım

F.Bahçe beni seçtiği için mutluyum

∂ Galatasaray derbisiyle 'Merhaba' dediği Süper Lig'de bu hafta ilk on birde boy göstermeye hazırlanan Mbwana Samatta, basın mensuplarının karşısına çıktı. Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulunan Tanzanyalı golcü “Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe beni seçtiği için mutluyum" derken "Fenerbahçe sizi isteyince ‘Hayır’ demek çok zordur” vurgusu yaptı. Oyun tarzını “hızlı ve çevik olarak” özetleyen Samatta “Benim için en önemli olan gol atmak. Ama takım üç puan alsın, ben gol atmasam da mutlu olurum” dedi.

GİDİYOR MU?

Dirar, idmana çıkmadı

∂ Karagümrük maçına hazırlanan Fenerbahçe'nin dün yaptığı idmanda Nabil Dirar yer almadı. Dirar, bel ağrısı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı. En son Frey idmana çıkmamış ve sonrasında kiralık olarak ayrılmıştı. Dirar'ın durumu da gideceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

YARDIMCI DİREKTÖR

Selçuk Şahin takipte

∂ Fenerbahçe'nin dünkü idmanını yönetici Sevil Zeynep Becan, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak görevlendirilen Selçuk Şahin de takip etti. Üçlünün idman sırasında oldukça keyifli oldukları gözlendi.