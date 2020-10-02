Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona evinde Beşiktaş yenilgisiyle başlayan, ardından deplasmanda Denizlispor ile berabere kalan Trabzonspor, ligdeki ilk galibiyetini ise geçen hafta Y. Malatyaspor karşısında almıştı. Dördüncü hafta maçında bu akşam Gaziantep deplasmanında boy gösterecek olan bordo-mavililerde parola galibiyet. Şampiyonluk yarışında olmak için seri galibiyetler almaları gerektiğini söyleyen teknik direktör Eddie Newton “Oyun felsefemiz oturuyor. Üst üste alacağımız galibiyetler öz güvenimizi de yerine getirecek. Bu yüzden de galip gelmeye devam etmeliyiz. Millî araya kayıpsız girelim” dedi. Bordo-mavililerde sakatlığı süren Uğurcan yok, Abdülkadir Parmak’ın ise Gaziantep maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Djaniny ile üç yıl

∂ Sörloth’un boşluğunu doldurmaya çalışan Trabzonspor, El-Ehli ile sözleşmesini karşılıklı fesheden forvet oyuncu Djaniny’nin transferini bitirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Djaniny ile üç senelik sözleşme imzalanacağını ve birkaç gün içinde bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.