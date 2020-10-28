Başakşehir - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadı oynanacak Başakşehir - PSG karşılaşması TSİ 20.55’te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. 90 dakika, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de olacak.
Başakşehir - PSG muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, Crivelli
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Danilo, Herrera, Rafinha, Di Maria, Neymar, Mbappe