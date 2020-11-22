Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor, Trabzonspor'a konuk oluyor. Önemli karşılaşmanın canlı takibi haberimizde sizlerle birlikte.
Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Medical Park Stadı´nda saat 19.00´da başlayan karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes