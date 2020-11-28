Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Sinan Erdem'de Hırvatistan'ı misafir eden A Millî Basketbol Takımımız sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ufuk Sarıca'nın sürpriz ayrılığı sonrası Orhun Ene ile anlaşmaya varan millîler, ikinci Ene döneminde çıktığı ilk maçında hüsranı yaşadı. Euroleague'in en değerli oyuncusu olarak gösterilen Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından ilk defa ay yıldızlı formayı giydiği maçta hiçbir varlık gösteremeyen 12 Dev Adam, skor üretme konusunda büyük problem yaşadı. Millîler ilk çeyrekte sadece 7 sayı üretebildi ve devreye de 45-24 geride girdi.

Bilan'ı tutamadık

Üçüncü çeyrekte rakibine kolay atış imkânı tanımayan ve pota altından sayılar bulan millîler, son çeyreğe girilirken farkı 14 sayıya kadar indirdi. Son çeyrekte Berk Uğurlu ve Melih Mahmutoğlu ile üç sayılık basketler bulan 12 Dev Adam, kariyerini İtalya'da sürdüren Miro Bilan'ın çember altında bulduğu sayılara bir türlü çözüm üretemeyince skorda rakibine yaklaşmayı başaramadı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Hırvatistan hem zamanı hem de topu iyi kullanırken, karşılaşmayı da 79-62 kazandı. 30 sayı, 12 ribaundla oynayan Milo Bilan karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

ORHUN ENE:

Geri koşmadık sonrasında da...

∂ A Millî Basketbol Takımımızın yeni koçu Orhun Ene: Birinci periyotta geri koşmadık anlamsız şekilde kolay sayı verdik. Üç periyotta bunu kapatmaya uğraştık. Sonra yaptığımız baskı işe yaradı bir ara maça ortak olacak noktaya geldik. Hücumda anlıyorum ama savunmada ritim kaybetmememiz lazımdı. Miro Bilan’a 30 sayı attırmamız kabul edilemez. Buna fazla takılmadan Hollanda maçını düşüneceğiz.