Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Mustafa Cengiz yönetimi, camia içinden gelen şiddetli eleştiriler sonrası mayısı beklemeden erken seçim yapma kararı almıştı. Tarihte belliydi: 26 Aralık. Ancak salgının artması sonrası seçime izin çıkmadı. Resmî siteden “İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve İçişleri Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Bakanlık oluru ile genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihine kadar elendiğini kulübümüze bildirmiştir” denildi.

Şimdi ne olacak?

Mevcut yönetimin şimdi nasıl bir yol izleyeceği kulislerde tartışılıyor. Çünkü sarı-kırmızılılar aldıkları erken seçim kararını en erken yeni şartlar ışığında şubat sonunda tekrar gündeme getirebilecek. Olağan seçim tarihi de Galatasaray tüzüğüne göre zaten mayıs ayında olması gerekiyor. Yani olası bir eken seçim gerçekleşse bile gelecek yönetim sadece üç ay için seçilmiş olacağından, beklenti normal zamanda sandığa gidilmesi yönünde.