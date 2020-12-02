Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Cimbom’da dün ödül töreni vardı ve Mustafa Cengiz’in sözleri düne damga vurdu. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Sarı Kırmızı Kareler’ fotoğraf ve video yarışmasının ödül törenine katılan Galatasaray Başkanı, basın emekçilerine hizmetleri için teşekkür ederken ilginç bir benzetme yaptı. Divan Kurulu Başkanı ile yıldızı pek barışmayan ve muhaliflerin yönetim tarzını ciddi şekilde eleştirdiği Mustafa Cengiz, vahşi hayvan avını anlattı.

Yanımızda oldular

Aralık ayında yapılması planlanan seçim pandemi sebebiyle kongrelerin ertelenmesi yüzünden ertelenirken Mustafa Cengiz “Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim, merdivenden dik çıktım, giderek toparlıyorum. İyi olur. Umarım bizi avlamazlar. Üç yıllık görev süresince GSYİAD’ın bize verdiği desteğe teşekkür ederim. İbrahim (Hatipoğlu) Bey ve GSYİAD’ın desteği yönetimlere değil, Galatasaray’a oldu” ifadesini kullandı.

PANDEMİ ENGELİ

Seçim iptal

G.Saray'da 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılmasına karar verilen seçimli genel kurul iptal edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, pandemi tedbirleri kapmasında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilan edilen tedbirler gereği seçimin iptal edildiği açıklandı.

Terim’in eli güçlendi

İdmana çıktılar

Bu sezon gerek sakatlıklar gerekse Covid-19 sebebiyle bir türlü ideal kadrosuyla sahada yer alamayan Galatasaray’a Hatay maçı öncesinde iyi haber geldi. Millî arada koronavirüs testleri pozitif çıkan ve hemen tedavilerine başlanan Babel, Omar, Belhanda ve kaleci Okan Koçuk negatife döndü. Üç isim takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik ekibin özel program verdiği üç isim görev verilmesi hâlinde Hatay maçında sahada olabilecek. Arda Turan ise TFF protokolleri gereği kadroda yer almayacak.