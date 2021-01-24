Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 11 maçın 10'undan puanla ayrılan ve hızla yükselişe geçen Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında da 2-1 kazandı ve üst sıralara tırmanmaya devam etti. Bordo mavili takımı Ankara deplasmanında galibiyete taşıyan goller son haftaların formda isimleri Djaniny ve Ekuban olurken, oynadığı son dört maçı da kaybeden Gençlerbirliği tehlike hattına girdi.

Ekuban attı, attırdı

Maç boyunca oldukça yüksek bir pas yüzdesiyle oynayan ve topa sahip olma oranında rakibine büyük üstünlük kuran Trabzonspor, gol perdesini 36'da açtı. Ekuban ile verkaça giren Djaniny kaleci Übeyd'i de çalımlayarak takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla biterken, 54'te fark ikiye yükseldi. Nwakaeme'den aldığı pası iyi değerlendiren Ekuban farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Piris'in golü yetmedi

Farkın ikiye yükselmesinin ardından oyundaki direnci iyice düşen ev sahibi takım, 86'da Piris'in penaltısıyla gelen golle umutlansa da kalan bölümde savunmasında açık vermeyen Abdullah Avcı'nın takımı 90 dakikayı 2-1'lik üstünlükle tamamladı ve üç puanın sahibi oldu. Trabzonspor bu skorla puanını 33'e yükseltirken, ev sahibi Gençlerbirliği üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Ömür'e hediye ediyoruz

Gollerine devam eden Caleb Ekuban, "Bütün takım arkadaşlarım adına konuşuyorum, attığımız golleri ve aldığımız galibiyeti Abdülkadir Ömür'e armağan ediyoruz. Ne olursa olsun onun yanındayız. İkinci yarı özelinde iyi değildik ama savunmamız sağlam durdu" dedi.