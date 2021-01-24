Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski millî futbolcu Alex de Souza, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağın herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Alex’in bu paylaşımı, Fenerbahçe taraftarlarından yoğun ilgi gördü.