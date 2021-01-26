Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe'de büyük gün geldi çattı. Yeni transfer Mesut Özil için yarın saat 15:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni yapılacak ve dünya yıldızı oyuncu 3,5 sezonluk sarı lacivertli kariyerine başlayacak. Özil'in maliyeti de kulüp tarafından açıklandı. Futbolcu için Arsenal'e bonservis bedeli verilmeyecek, sadece sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin avro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Tek başına çalışıyor

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya ise 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon avro garanti ücret ve toplamda 550 bin avro imza parası verilecek. Öte yandan Mesut kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bireysel performans antrenörü Fatih Yıldız ile birlikte çalışmalarını dün de sürdürdü. Futbolcu akşam ise stada geçerek yeni takımının Kayseri maçını takip ederken gollerde keyifliydi.

KOÇ'U ZİYARET ETTİ

Fatih Çintimar taziyede bulundu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret ederek Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Çintimar, geçen hafta vefat eden Fenerbahçe ve Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi için taziyelerini sundu.

Kanarya'dan örnek girişim

Fenerbahçe Kulübü, pandemine büyük mücadele veren sağlık çalışanlarını tüm branşlarda ağırlamak istiyor. Sarı lacivertli kulüp futbol, basketbol ve voleybolda ev sahibi oldukları maçlarda bu örnek etkinlik için ilgili federasyonlara başvuruda bulundu.

2.1 PUAN ORTALAMASI

Kartal'la ortak!

Erol Bulut bir dönem çok eleştiri alsa da, Süper Lig’in ilk yarısını 42 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, maç başı 2.1 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la birlikte ligin ilk yarısında 2 puan ortalamasını geçen iki takımdan birisi oldu.

BAŞARI DİLEDİLER

Fener'de beş eksik

∂ Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında beş oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş maç kadrosunda yer almazken takım arkadaşlarına başarı dilediler.

Pelkas hep üretiyor

F.Bahçe'nin en verimli transferlerinden Pelkas üretmeye devam ediyor. Yunan orta saha oyuncusu dün Thiam'ın attığı golde pası veren isim olurken, ikinci golün de atak başlangıcını yaptı. Bu sezon sarı lacivertli formayla ligde beş asiste yükselen Pelkas'ın dört de golü bulunuyor.