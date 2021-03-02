Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk potasını yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe’ye evinde yenilerek bir anda zirvenin 9 puan uzağında kaldı. Bordo mavili camiada hakem kararlarına tepkiler dinmiyor. Maçta bir değil, iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, MHK ve TFF’ye isyan etti. Hakem atamalarından başlayarak Trabzonspor’a tuzaklar kurulduğunu söyleyen Ağaoğlu “Hemen herkes penaltılar konusunda hemfikir. Bariz bir şekilde hakkımız yendi. Bu böyle gitmez” dedi.

O kadar saf değiliz

Özellikle son iki sezondur Trabzonspor’un hakemler tarafından önünün kesilmeye çalışıldığını vurgulayan Başkan Ağaoğlu “Herkes diyor ki Trabzonspor, Fenerbahçe maçında kötü oynadı. Kötü oynuyorsak bundan hakemlere ne? Kötü oyun bizim problemimiz. Biz kendi problemlerimizi çözeriz. Ama kötü yönetim hakemlerin eseri, bunu nasıl çözeceksin? Bir takımın emeğini heba etmek bu kadar kolay olmamalı. Biz bu hataları masumane görmüyoruz. O kadar saf değiliz” ifadelerini kullandı.

ALTI YENİLGİ DE ONLARA

İstanbul kâbusu

Ligde bu sezon altı defa kaybeden Trabzonspor, bütün yenilgilerini İstanbul takımlarına karşı aldı. İstanbul ekiplerine karşı sekiz maç yapan bordo mavililer bunların ikisinden galip ayrıldı.

YEREL MEDYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Adalet kimin için VAR?

∂ Yerel medya Fenerbahçe maçı sonrası hakem kararlarını manşetlerine taşıdı. Kuzey Esspres “Adalet kimin için VAR!” başlığını atarken Günebakış “Trabzonspor’u Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR’da Çakır durdurdu” ifadelerini kullandı.

MHK maç vermedi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve büyük tepki çeken Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR’da görev alan Cüneyt Çakır’a bu hafta maç verilmedi.