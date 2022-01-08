Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı sonrası karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF'nin Caner Erkin hakkında aldığı karara da değindi. Dilmen, Fatih Karagümrük forması giyen Erkin'in gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı 3 maçlık ceza sonrası yaşananlara adeta ateş püskürdü.

Ligin 18'inci haftasındaki Karagümrük - Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Erkin, Bodrum ve Alanya karşılaşmalarında forma giyemedi. Bu olayın ardından TFF, cezayı bir maça düşürdü. Böylece Caner Erkin bir maç fazladan ceza çekmiş oldu. Dilmen, "Caner'e borcunuz var, ödeyecek misiniz? Caner'in 1 maç alacağı var şu an. Dünya futbolunda böylesi yok" dedi.

Caner Erkin, karşılaşmanın 38. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı

"DÜNYA FUTBOLUNDA BÖYLESİ YOK"

Rıdvan Dilmen, "Caner Erkin herkesin bildiği gibi 3 maç ceza aldı. Bodrumspor ve Alanyaspor maçlarında cezasını çekti ve oynamadı. Buraya kadar her şey yolunda. Daha sonra Tahkim Kurulu cezasını 1 maça indirdiğini söyledi. Hal böyle olunca Caner Erkin'e 1 maç borçlu olmuş oldular. Adam 1 maç boşuna ceza çekti" dedi.

"Ben daha önce böyle bir şey görmedim" diyerek karara tepki gösteren Dilmen, "Dünya futbolunda böylesi yok. Hayatımda ilk kez görüyorum. Buradan Caner'e sesleniyorum. Bir daha kırmızı kart görürsen alacağın var." dedi.

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan 'vasiyet' açıklaması: Ben ölünce... Futbola doğup büyüdüğü Nazilli'de başladığını ve Nazilli'nin her bir sokağının kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu söyleyen eski futbolcu Rıdvan Dilmen, adının Nazilli İlçe Stadı'na verilmesine karşı çıktığını belirterek ölünce memleketine gömülmeyi vasiyet etti.

Rıdvan Dilmen Emre Belözoğlu’nu öve öve bitiremedi! Dün akşam Galatasaray, sahasında Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. 3 puana hasret kalan Sarı-Kırmızılılar da işler ters gitmeye devam ediyor. Karşılaşmanın ardından Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu’na övgüler ise peş peşe geldi. Maçtan sonra önemli açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum." dedi.