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Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Ayrıntılar, Haber, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'den düşen Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. 

Süper Lig'de İstanbul, Pendik ve Karagümrük'ün ardından son düşen takım Ankaragücü olmuştu. Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki takım, son hafta Trabzonspor'a 4-2 yenilerek lige veda etmişti. Başkent ekibi kötü sezon sonrası Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ 

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: 

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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