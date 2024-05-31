Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'den düşen Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'de İstanbul, Pendik ve Karagümrük'ün ardından son düşen takım Ankaragücü olmuştu. Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki takım, son hafta Trabzonspor'a 4-2 yenilerek lige veda etmişti. Başkent ekibi kötü sezon sonrası Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi