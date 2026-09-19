Beşiktaş'ın rakibi Amedspor: Hedef Süper Lig'de 4'te 4

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 20 Eylül Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

TROSSARD'IN SON DURUMU

Beşiktaş'ta Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptandığını açıkladı.

Leandro Trossard, 3-0 kazandıkları Erzurumspor FK maçında fileleri havalandırdı.

AMEDSPOR İLE LİGDE İLK RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk defa rakip olacak. Siyah-beyazlı ekip, lige bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

Vincenzo Italiano

BEŞİKTAŞ'TAN 4 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Ligin 2'nci haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı. Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI