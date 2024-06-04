Galatasaray'da bir dönemin sonu! Erdem Timur resmen istifa etti 

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüpteki görevinden istifa ettiğini duyurdu. "14 aydır iftiralara dayanmamın tek nedeni Galatasaray." diyen Erdem Timur, "Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok." ifadelerini kullandı.

Son 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Erdem Timur ayrılığı yaşanıyor. Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, açıklamalarda bulunmak için kameralar karşısına geçti. Timur, kulüpteki görevinden istifa ettiğini söyledi.

Erdem Timur'un açıklamaları şöyle:

"Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil.

"İFTİRALARA DAYANMAMIN TEK NEDENİ GALATASARAY"

Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen mesajlar, okusanız ağlarsanız. Bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler. 14 aydır iftiralara dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok.

"FLORYA'YA TAŞINDI BU İDDİALAR"

Sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik."