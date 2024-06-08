Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü Galatasaray'dan

Galatasaray'ın Kopenhag ile 2-2 kaldığı maçta Tete'nin attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü seçildi. Yılın golü taraftarların oyuyla belirlendi. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçildi.

MAÇ 2-2 BİTMİŞTİ

Galatasaray Devler Ligi gruplarında Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılılar ilk maçta Kopenhag ile eşleşmiş ve 2-0 geriden geldiği maçta 2-2 beraberliği yakalamıştı.

GOL 88. DAKİKADA GELMİŞTİ

Tete'nin Zaha'nın asistiyle dakika 88'de skoru 2-2'ye getirdiği gol, taraftarlar tarafından en güzel gol unvanına layık görüldü.

İşte o gol;