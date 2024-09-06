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Victor Osimhen transferinin sır perdeleri aralandı! O isim tek tek anlattı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, transfer döneminin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Bu büyük transferin perde arkasındaki isimlerden biri olan İtalyan menajer George Gardi, sürecin tüm ayrıntılarını İtalyan basınına anlattı. İşte Osimhen transferinin tüm detayları...

Transferin hızla ve gizli bir şekilde sonuçlandığını belirten menajer Gardi, sürecin nasıl başladığını şu sözlerle özetledi:

"Operasyon, Cuma gecesi Avrupa transfer pazarının kapanmasının hemen ardından başladı. Napoli'de bazı özel durumlar oluştuğunu gördüm ve kulüple Osimhen'in kiralık olarak ayrılması konusunu gündeme getirdim. Bana açık kapı bırakmaları üzerine hemen Galatasaray'ı aradım ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledim."

Victor Osimhen transferinin sır perdeleri aralandı! O isim tek tek anlattı... - 1. Resim

OSİMHEN TRANSFERİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray’ın transfer için hızlıca harekete geçtiğini belirten Gardi, Osimhen’inde teklife olumlu yaklaştığını söyledi:

"Transferin 48 saat içinde tamamlanması gerekiyordu. Galatasaray yönetimi büyük bir hevesle onay verdi ve Victor'la görüşmeler başladı. O da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktı."

Victor Osimhen transferinin sır perdeleri aralandı! O isim tek tek anlattı... - 2. Resim

OKAN BURUK'UN YENİ TAKTİK PLANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in gelişiyle takımın taktik planında değişikliğe gitti. Menajer Gardi bu süreci şöyle anlattı:

"Okan Buruk'la bir video görüşmesi gerçekleştirdik. Buruk, Osimhen geldikten sonra sistem değişikliği yapmayı planladığını ve iki forvetle oynayacaklarını söyledi. Bu görüşme Victor'u daha da ikna etti."

Victor Osimhen transferinin sır perdeleri aralandı! O isim tek tek anlattı... - 3. Resim

TRANSFER 48 SAATTE TAMAMLANDI

Osimhen’in transferi, sadece 48 saat içinde tamamlandı. Gardi, bu süreçte yaşadıkları heyecanı dile getirerek şunları ekledi:

"Victor'u ailesiyle birlikte Galatasaray Başkanı’nın özel uçağıyla Napoli'den aldım. Havaalanında büyük bir coşku vardı. Böyle bir şampiyonu transfer etmek asla kolay değildir, ancak süreç hızla sonuçlandı."

Victor Osimhen transferinin sır perdeleri aralandı! O isim tek tek anlattı... - 4. Resim

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ HÜCUM HATTI

Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin aynı takımda olması, rakip savunmaları zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Menajer Gardi, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Galatasaray, hücumda adeta bir video oyunundan fırlamış bir potansiyele sahip. İki böyle forvetle mücadele etmek rakip savunmalar için oldukça zor olacak."

Victor Osimhen transferinin sır perdeleri aralandı! O isim tek tek anlattı... - 5. Resim

GALATASARAY, AVRUPA'DA ZİRVEYE OYNUYOR

Gardi son olarak, Galatasaray’ın sadece hücumda değil, her mevkide kaliteli oyunculara sahip olduğuna vurgu yaparak, takımın Avrupa'daki en güçlü ekiplerden biri olduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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