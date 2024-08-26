Türkiye'de en ucuz elektrikli otomobil belli oldu! En fazla bataryaya sahip elektrikli otomobil hangisi?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 131 bin 217 adet oldu. 300 binin üzerinde hibrit otomobiller dahil edildiğinde Türkiye'de yollarda elektrikli motoru bulunan otomobillerin sayısı 450 bin adetlere ulaştı.

Fabrika verilerine göre en yüksek WLTP döngüsüne sahip elektrikli otomobiller sıralamasının liderliğini 678 km menzil ile Mercedes-Benz EQS ve Porche Taycan paylaştı.

Bu iki modeli 667 km ile Mercedes-Benz EQS 580 izlerken, 635 km menzile sahip Skywell ET5 LR v SsangYon Torres EVX dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre, WLTP menzil değerlerine en yakın otomobillerin ise ilk 5’te sırasıyla; Audi Q4 Sportback 45 e-Tron, BMW i5 Touring, Kia EV9, Opel Corsa ve Hyundai Kona olduğunu belirtmekte fayda var.

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HANGİSİ?

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil, 14.248 adetle Togg T10X oldu. Togg'u sırasıyla 3.502 adetle Tesla Model Y, 2.597 adetle SsangYong Torres EVX, 1.671 adetle BMW 5 Serisi ve 1.579 adetle BMW X1 takip etti.

En Çok Satan Elektrikli Otomobiller:

Togg T10X: 14.248 Adet Tesla Model Y: 3.502 Adet SsangYong Torres EVX: 2.597 Adet BMW 5 Serisi: 1.671 Adet BMW X1: 1.579 Adet

EN FAZLA BATARYAYA SAHİP ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 2024 HANGİSİ?

2024 yılında en fazla bataryaya sahipelektrikli otomobiller listesi belli oldu. Elektrikli araç pazarında dikkat çeken modeller, batarya kapasiteleriyle öne çıkıyor. İşte en fazla bataryaya sahip elektrikli otomobillerin sıralaması:

Mercedes-Benz EQS 580: 108.4 kWh Audi Q8-ETron: 106 kWh BMW iX: 105.2 kWh BMW i7: 105.7 kWh Porsche Taycan: 105 kWh

0-100 DEĞERİ EN KISA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL BELLİ OLDU

0-100 km’s değeri en kısa olan otomobil 2.4 saniye ile Taycan Turbo S oldu. Sıralama şu şekilde:

Porsche Taycan Turbo S: 2.4 Saniye Porsche Taycan Turbo: 2.7 Saniye Mercedes-Benz EQE 53 4Matic+: 3.3 Saniye Mercedes-Benz EQS AMG 53 4Matic+: 3.4 Saniye KIA EV6 GT AWD: 3.5 Saniye

EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI

Türkiye'de elektrikli otomobil piyasasında dikkat çeken modellerin en güncel fiyatları açıklandı. Listede en uygun fiyatlı model olarak Dacia Spring 392 bin TL ile öne çıkıyor. İşte en ucuz elektrikli otomobiller: