Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Havalimanları Birliği yetkilileri ve dünyanın lider duty free işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, İstanbul Havalimanı ve Unifree Duty Free alanlarını ziyaret etti. Konuklar, çarpıcı buldukları havalimanı ve duty free alanlarından çok etkilendiklerini bildirdi.



Unifree Duty Free İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı bünyesinde dünyanın en büyük duty free alanlarından birini işleten şirket, Alman ortağı Gebr. Heinemann'ın temsilcileri ile Alman Havalimanları Birliği (ADV-Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughafen) yöneticilerini yeni havalimanında ağırladı.

Unifree Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher'in ev sahipliğinde yabancı konuklara, seyahat perakendesi sektörüne ilişkin detaylı bilgiler verildi ve İstanbul Havalimanı'ndaki perakende satış sahalarını kapsayan bir "sahne arkası" turu yaptırıldı.

Şenher, burada yaptığı açıklamada, 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesi sahip İstanbul Havalimanı'ndaki 56 bin metrekarelik duty free alanında bin markanın bulunduğu bilgisini verdi.

Şenher, "İstanbul Havalimanı pek çok 'en'leri bünyesinde barındırıyor ve yolculara yönelik seyahat perakendesine yepyeni bir tanım getiriyor. Geçen yıllarda ortaklarımızla yaptığımız iş birlikleri sayesinde yakaladığımız başarılarla büyük gurur duyuyoruz. ADV temsilcilerini ağırlamak ve deneyimlerimizi onlarla paylaşmak bizim için büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.