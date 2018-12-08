Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü, karşı istikametten gelen tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır ile otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
08.12.2018 - 19:51 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, Bingöl-Elazığ karayolunda otobüs ile tır çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : Bingöl,trafik kazası,
592501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592501.aspx
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