Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Muş'tan yola çıkan yolcu otobüsü, karşı istikametten gelen tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.