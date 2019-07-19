Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde K.Ü. (27) ve akrabası M.Ü (26) ile aynı mahallede yaşayan Yusuf Martkan (28) ve C.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Martkan yaralandı.

Toros Devlet Hastanesine kaldırılan Martkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili K.Ü, C.E. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ü ve C.E tutuklandı, M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahı ateşlediği iddia edilen K.Ü, "Cinayetle suçlanıyorsun, bir şey söyleyecek misin?" diye soran gazetecilere, "Pişmanım, bir şey söyleyemiyorum. Ağladım, zavallı çocuğa üzüldüm. Olmayacak bir şey oldu." yanıtını verdi.