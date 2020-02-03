Kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Halit Anayurt (56) idaresindeki cip, Hizmet Özata'nïn kullandığı tıra arkadan çarparak dorsenin altına girdi. Kazada aracının içinde sıkışan Halit Anayurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kara Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.