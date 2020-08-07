Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi girişinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 FV 3113 plakalı Fiat marka otomobil ile S.K. yönetimindeki 58 HG 593 Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.A. ve N.K. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı
07.08.2020 - 15:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,trafik kazası,
723387 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723387.aspx
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