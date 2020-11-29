Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman’da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bburada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.
Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek koronadan hayatını kaybetti
29.11.2020 - 15:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bebek,koronavirüs,
749786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749786.aspx
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