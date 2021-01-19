Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra park halindeki 4 otomobile çarptı. Olayı gören çevredekiler, cipte bulunan 3 kişinin kazanın ardından kaçtığını belirtti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.