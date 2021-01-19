Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra park halindeki 4 otomobile çarptı. Olayı gören çevredekiler, cipte bulunan 3 kişinin kazanın ardından kaçtığını belirtti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İzmir'de 4 otomobile çarpan cipin sürücüsü kaçtı
19.01.2021 - 07:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir cipin sürücüsü, 4 otomobile çarptıktan sonra kaçtı.
Etiketler : izmir,izmir kaza,
760961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760961.aspx
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