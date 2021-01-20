Edinilen bilgiye göre, Ulucami'nin yanındaki Orhan Parkı'nda bulunan ve tüm Bursalılarca bilinen büyük süs havuzu şiddetli kar ve dondurucu soğuğun ardından buz tuttu. Buzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden bir genç, arkadaşlarının tüm vazgeçirme çabasına rağmen havuzun üzerine çıktı. 4-5 adım atarak havuzun ortasına kadar gelen genç, karşıya geçmesine 3 adım varken buz birden kırılınca ne yapacağını şaşırdı. Önce bir ayağı suya giren genç, buz iyice kırılınca beline kadar suya gömüldü. Üşüyen genç "imdat" diye bağırırken arkadaşları ise kahkaha attı. O anlan cep telefonu ile de kaydedildi.
'Donmuş süs havuzu üzerinde yürürüm' iddiası hüsranla bitti
20.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da donmuş havuzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden genç, buz kırılınca havuzun içine düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,buz tutan süs havuzu,
761278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761278.aspx
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