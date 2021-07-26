Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz gün süren bayram tatilinin ardından ilk iş gününde hava nasıl olacak merakla bekleniyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Karaman, Niğde ve Kayseri'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR EGE VE AKDENİZ'DE ARTIYOR

Hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41