Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hemen her kadın düğün gününde kusursuz görünmek ister. Gelinlerin en önem verdiği konu ise elbette ki hayallerindeki gelinliği bulabilmektir. Tasarımcı Derya Demir, 2022 yılının trend modellerini ve doğru gelinlik seçimine dair ipuçlarını paylaştı.

> 2022 gelinlik trendlerinden bahseder misiniz?

Bu sene diğer yıllardan farklı olarak balon kollar ve pelerinli gelinliklere daha çok rastlayacağız. Elbette A kesim model, balık model ve uçuş uçuş gelinlikler her senenin olmazsa olması olduğu gibi bu yıl da göreceğimiz başlıca modellerden. 2022 yılının ağırlıklı teması cesur ve konfor odaklı tasarımlar. Son yıllarda gelinliklerde daha kabarık modellere göre daha konforlu ve rahat seçimler yapılıyor. Düğünün ilk saatlerinde kabarık tercih edilse de çıkarılabilen formlardaki konforlu gelinlikler tercih ediliyor.

> Doğru gelinlik için nelere dikkat edilmeli?

Gelinlik seçiminde öncelikle vücut tipi çok önemli. Her ne kadar herkesin hayalinde bir gelinlik varsa da bu hayaller bazen gerçekle uyuşmayabiliyor. Vücut özelliklerinden sonra gelinlik seçilirken düğün konsepti de belirlenmeli. Düğünün zamanına göre belirlenecek konsept ile seçilen gelinlik uyum içinde olmalı. Düğün mekânı da gelinlik seçimini etkiler. Çünkü mekânın zemininden temasına göre gelinlik belirlenir. Gelinlik daha hafif veya fazla gösterişli durabilir. Her gelinliğin başlıca teması asillik ve sadeliktir. Şıklığın yanı sıra rahatlığın sunulduğu tasarımlar tercih edilmeli.

> Aksesuarlar nasıl seçilir? 2022’de göreceğimiz taçtan ayakkabıya, çiçekten duvağa modeller neler olacak?

Gelinlik aksesuarlarının bazıları bir bütün olursa daha dengeli bir görünüm sağlanmış olur. Aksesuarlar muhakkak pırıltılı olmalı ve görünüme bir ışıltı katmalı. Dış çekim yapılacaksa ayakkabı rahat seçimlerden yana olabilir. Converse ve babet tercih edilebilir. Ayakkabı tercih ederken çiftlerin boy uyumu da göz önünde bulundurulmalı. Ancak otelde veya salonda olacaksa topuklu ve sezon trendleri takip edilmelidir. Duvak tercihinde ise gelinlikle bir bütün olmasına gerek yok. İlla gelinlikle aynı çizgide olması şart değil. Yani gelinlik işlemeliyse sade bir duvak takabilirsiniz. Takıp çıkarılan duvaklar gelinler için daha konforlu oluyor. Düğünün ikinci aşamasında daha rahat hareket imkânı sağlıyor.

‘SADECE BİR AY MODEL SEÇİMİYLE GEÇİYOR’

> Gelinlik seçimine düğün tarihinden ne kadar önce başlanılmalı?

Düğün tarihinden yaklaşık 6 ay önce gelinlik bakmaya başlanılmalı. Çünkü yaklaşık bir aylık bir süre gelinin sadece modellere bakmasıyla geçiyor. Sonrasında hayalinizdeki gelinliği yapabilecek bir tasarımcı bulabilmek çok önemli. Düğün tarihine az bir süre kala bütün işler birikeceği için gelinlik seçimi için daha önceden ve özel bir zaman ayrılmalı. 6 aydan fazlası da uzun bir süre olur. Sonrasında alınan veya verilen kilolar ile tadilat yapılması gerekebilir.

‘BAŞKA KİŞİNİN TERCİHİ MUTSUZ EDİYOR’

> Gelinlik tercihinde yapılan hatalar nelerdir?

En büyük hatalardan biri anne, arkadaş ve eşinin zevkini gözeterek seçimler yapılması. Başkasının istediği tarzda gelinlik alıp daha sonra prova aşamasında gelinlerin mutsuz olduklarını gözlemliyoruz. O yüzden her gelin adayına tavsiyemiz hayallerindeki gelinliğe odaklansınlar, başkalarını kırmamak adına hayallerinden vazgeçmesinler.