Şehrin ortasında bir tuhaf manzara! Gören dönüp bir kere daha bakıyor

Yozgat merkezde atlara olan sevgisi sebebiyle cadde ve sokaklarda atıyla turlayan Furkan Özdemir, vatandaşların ilgisini çekti. Özdemir, "Ben mermerciyim hobi olarak ata biniyorum” dedi.

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Yozgat merkez Taşköprü Mahallesi'nde akşamüzeri bir vatandaş atıyla kaldırımda gezintiye çıktı. Yozgat Sanayi Sitesi'nden atıyla yola çıkan Furkan Özdemir isimli mermer işiyle uğraşan vatandaşın at üstündeki rahat tavırları dikkat çekti.

Atı ile cadde ve sokakları gezen Özdemir'i gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi ve o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

'HOBİ OLARAK ATA BİNİYORUM'

Hobi amacıyla bazı akşamlar atıyla şehir turu attığını söyleyen Furkan Özdemir, vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini ve bu durumun hoşuna gittiğini ifade etti. Özdemir, “Vatandaşlar şaşkınlıkla bakıyor, atımı çok fazla sevdirmiyorum çünkü sıkıntı oluyor. Dağa çok çıkmıyorum, atı koşturmuyorum, onun için caddede dolaşıyorum. Vatandaş ilgi ile bakıyor, ben mermerciyim hobi olarak ata biniyorum” dedi.