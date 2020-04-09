Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSÖ'nün virüs salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını hatırlattı. Trump "Önce Çin'e sınırlarımızı kapatmamızı söylediler. Vuhan'da olanları görmeleri gerekirdi. Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler" ifadelerini kulandı. Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız" değerlendirmesinde bulundu. Gazetecilerin bu yöndeki sorularını tekrarlaması üzerine ise Trump ton yumuşatarak "Bunu kesin yapacağımızı söylemiyorum ama bunu yapmayı düşüneceğiz" şeklinde konuştu.