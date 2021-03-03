Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doktorları, Philip’in koronavirüs ile ilgili bir rahatsızlığı olmadığını duyurmuştu. Prens Philip, üç haftadır hastanelerde hayatta kalma mücadelesi verirken Kraliçe Elizabeth hiç kendisini ziyarete gitmedi. Kraliçenin, koronavirüs bulaşmasından endişe ettiği için 73 senelik kocasının ziyaretine gitmediği ifade ediliyor. Buckingham Sarayı yetkilileri ise hastane ziyaretine kendilerinin müsaade etmediğini açıkladı. Bir diğer iddia da kraliçenin protokolden dolayı personel üzerinde baskı oluşmaması için hastane ziyaretlerine sıcak bakmadığı. Saray yetkililerine göre Kraliçe, sürekli eşinin sağlığı konusunda hastaneden bilgi alıyor. Öyle anlaşılıyor ki Elizabeth, kocasını ancak hastaneden taburcu olduktan sonra görecek. Bunun da en erken hafta sonunda olabileceği kaydedildi.