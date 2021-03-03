Doktorları, Philip’in koronavirüs ile ilgili bir rahatsızlığı olmadığını duyurmuştu. Prens Philip, üç haftadır hastanelerde hayatta kalma mücadelesi verirken Kraliçe Elizabeth hiç kendisini ziyarete gitmedi. Kraliçenin, koronavirüs bulaşmasından endişe ettiği için 73 senelik kocasının ziyaretine gitmediği ifade ediliyor. Buckingham Sarayı yetkilileri ise hastane ziyaretine kendilerinin müsaade etmediğini açıkladı. Bir diğer iddia da kraliçenin protokolden dolayı personel üzerinde baskı oluşmaması için hastane ziyaretlerine sıcak bakmadığı. Saray yetkililerine göre Kraliçe, sürekli eşinin sağlığı konusunda hastaneden bilgi alıyor. Öyle anlaşılıyor ki Elizabeth, kocasını ancak hastaneden taburcu olduktan sonra görecek. Bunun da en erken hafta sonunda olabileceği kaydedildi.
Kraliçe Elizabeth, Covid endişesiyle hastanede ölüm döşeğindeki kocasını ziyarete gitmiyor
03.03.2021 - 12:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 99 yaşındaki kocası Prens Philip, üç hafta önce fenalaşarak King Edward VII Hastanesi’ne yatırılmış, geçtiğimiz gün de oradan kalp sağlığı konusunda uzmanlaşmış St. Bartholomew Hastanesi’ne nakledilmişti.
Etiketler : ingiltere,Kraliçe Elizabeth,Covid,
771804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771804.aspx
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