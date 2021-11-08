Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümet, istifasını Kuveyt Emiri Nevaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah'a sundu.
Kuveyt gazetesi Al-Qabas'ın konuya ilişkin yaptığı haberde, Şeyh Sabah El-Halid El-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasına ilişkin bir açıklama yapılmadığı ifadesine yer verildi.
Hükümet, Mart ayında göreve başlamıştı.
Kuveyt'te, 12-15 yaşındaki çocuklara aşı Kuveyt, koronavirüsle mücadele kapsamında 12-15 yaşındaki çocukları aşılamaya başladı.
Kuveyt, destek için Türkiye'ye itfaiye ekibi gönderiyor Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi.