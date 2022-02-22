Türkiye Gazetesi

Bazı ülkeler koronavirüs vaka sayıları artmaya devam etse hafif semptomlara sahip Omicron varyantının baskın olması dolayısıyla salgın tedbirlerini gevşetmeye başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin 24 Şubat’tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

COVID-19 TESTLERİ BAZI KİŞİLER İÇİN ÜCRETLİ OLACAK

Johnson, pandemi boyunca ücretsiz sunulan Covid-19 testlerinin 1 Nisan'dan itibaren en yaşlılar ve savunmasız gruplar haricindeki kişilere ücretli olacağını ifade etti. Johnson, insanların isterlerse test satın almalarına olanak verilmesi için hükümetin perakendecilerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

“PANDEMİ BİTMEDİ ANCAK…”

Johnson, Covid-19'un ortadan kaybolmayacağını ve kısıtlamaları kaldırmadan önce virüsün ortadan kalkmasını beklemenin yanlış bir yaklaşım olacağını belirterek, "Pandemi bitmedi ancak Omicron dalgasının zirvesini geçtik" dedi.

Hükümetin "Covid-19 ile yaşama" stratejisini açıklayan Johnson, "Aşı programı sayesinde artık büyük ölçüde hükümet kısıtlamalarından kişisel sorumluluğa geçebileceğiz" ifadelerini kullandı. Johnson, “Birbirimize karşı sorumluluk duygusuna güvenmemizin zamanı geldi. Aşılar ve tedaviler, ileriye dönük ilk savunma hattını oluşturacaktır" dedi.

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