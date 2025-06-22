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Hayalet uçaklarla vurulan Fordo uydudan görüntülendi: Sığınak delici bombalar böyle hasar verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayalet uçaklarla vurulan Fordo uydudan görüntülendi: Sığınak delici bombalar böyle hasar verdi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD tarafından B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurulan İran'ın Fordo Nükleer tesisinde son durum uydu tarafından görüntülendi. Maxar'a ait fotoğraflarda GBU-57 sığınak delici bombaların tesise giriş noktaları yer aldı.

ABD Başkanı Trump'ın Tahran yönetimine 2 hafta süre vermesine rağmen ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşa dahil oldu. ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesise B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla saldırı gerçekleştirdi.

İran-İsrail çatışmalarının 10 gününde gerçekleşen saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. ABD ve İsrail Fordo nükleer tesisinde faaliyetlerin sürdürülemeyeceğini belirtirken, İran ise zenginleştirilmiş uranyumu daha önce naklettiğini tesislerin ise yenilendiğini açıkladı. Saldırının ardından Fordo nükleer tesisin uydu görüntüleri ortaya çıktı. 

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Maxar Technologies tarafından çekilen uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde GBU-57 sığınak delici bombaların tesise girdiği noktalar dikkat çekti.

FORDO'DAN SALDIRI SONRASI UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Uydu görüntülerinde ABD'nin saldırısından önce yani 20 Haziran ve saldırıdan sonra 22 Haziran'da çekilen fotoğraflar yer alıyor.

Hayalet uçaklarla vurulan Fordo uydudan görüntülendi: Sığınak delici bombalar böyle hasar verdi - 1. Resim

Maxar'a göre, 19 Haziran ve 20 Haziran'daki Fordow uydu görüntüleri, tünel girişine giden erişim yolunda 16 kargo kamyonu gösteriyor. Bir gün sonra, kamyonlar yaklaşık bir kilometre uzağa hareket etmişti.

Hayalet uçaklarla vurulan Fordo uydudan görüntülendi: Sığınak delici bombalar böyle hasar verdi - 2. Resim

Maxar ayrıca, ABD'nin savaşta ilk kez her biri 30.000 pound ağırlığında 12 adet GBU-57 Massive Ordnance Penetrators atmasının ardından tesisin girişlerinin kir ve molozla kapatıldığını söyledi. Yüzey gri-mavi kül tabakasıyla kaplıydı.

Hayalet uçaklarla vurulan Fordo uydudan görüntülendi: Sığınak delici bombalar böyle hasar verdi - 3. Resim

2.000'den fazla santrifüjü olan ve yaklaşık 10 nükleer silahı beslemeye yetecek yüzde 60 oranındaki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük çoğunluğunu üreten Fordo Nükleer Tesisi'ndeki gerçek hasar ise net olarak bilinmiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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