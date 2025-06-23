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İran’ı arayanlar neye uğradığını şaşırdı! Gizemli kayıt hayrete düşürdü: Hayat sürprizlerle dolu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran’ı arayanlar neye uğradığını şaşırdı! Gizemli kayıt hayrete düşürdü: Hayat sürprizlerle dolu
İran, Yapay Zeka, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran’da gerçekleşen internet kesintileri sırasında cep telefonları ile görüşme yapmak isteyenler, yakınlarının sesi yerine robotik bir mesajla karşı karşıya kaldı. 

İsrail- İran arasındaki gerilim hızla tırmanırken savaşa ABD de katıldı. 18 saatlik uçuşla Fordo dahil üç nükleer tesisi vurulurken denizaltılar da Tomahawk füzeleriyle İran’ı hedef aldı.

İran’da sevdiklerine arayarak ulaşmak isteyen kişiler ise yapay zekayla oluşturulan sesli mesajlarla karşılaştı. 

İran’ı arayanlar neye uğradığını şaşırdı! Gizemli kayıt hayrete düşürdü: Hayat sürprizlerle dolu - 1. Resim

''HAYAT BEKLENMEDİK SÜRPRİZLERLE DOLUDUR''

CNN’in haberine göre, İran dışındaki bir kişi, arkadaşının sesini duymayı beklerken onun yerine robotik bir sesle karşılaşıyor.
Elde edilen bilgilere göre mesaj şöyle başlıyor: “Merhaba, dinlemek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.''

Mesajın devamında ise, “Hayat beklenmedik sürprizlerle doludur ve bu sürprizler bazen neşe getirirken, bazen de bizi zorlar. Önemli olan, bu zorlukların üstesinden gelmek için içimizdeki gücü keşfetmektir.” ifadelerine yer veriliyor. 

Yaklaşık 90 saniye süren mesajın devamı ise şu şekilde: 
Gözlerini kapat. Kendini huzur ve mutluluk veren bir yerde hayal et. Belki huzurlu bir ormanda yaprakların hışırdamasını ve kuşların cıvıltısını dinlerken yürüyorsun. Ya da deniz kenarında kuma vuran dalgaların sesini duyuyorsun.

Yaşanan olay, ülke genelinde geçici internet kısıtlamalarının getirilmesiyle yaygınlaştı. 
WhatsApp gibi uygulamalara erişim kesilirken İran'daki İletişim Bakanlığı’na göre, yurtdışındaki İranlılar aileleriyle yerli mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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