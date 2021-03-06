Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs risk haritasında dört gruba ayrılan şehirlerin, kategorilerinde alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacağını bildirdi. Sakarya'da Hatice Aslan İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Bakan Selçuk şunları söyledi: Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışma da iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor. Bu süreci öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şu anda yaptığımız şey de o zaten. Çocuklarla ilgili gözlemi sorulan Bakan Selçuk, “Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar, yani sınıfların heyecanı ve atmosferi çok farklılaşmış. Çok daha büyük sevinç, çok daha büyük bir mutlulukla bunu göstermek mümkün olabilir ama şehitlerimizin olduğu bir günde yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor. Ben okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.