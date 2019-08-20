Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram tatilinde 10 milyon kişi seyahat etti. 30 milyar lirayı aşan ekonomi oluştu. Bu dönemde özellikle kıyı bölgelerdeki tesisler yüzde 100 doluluklarla hizmet verdi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, iç pazar hareketliliğinin genel anlamda iyi geçtiğini belirterek “Okullar açılana kadar da bu böyle devam eder. Okul çağında çocuğu olmayan aileler ise, eylül ayında daha çok tatile çıkıyor. Kasım ayındaki eğitim tatili de turizmde etkili olur” dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise Ege ve Akdeniz’de çok bereketli bir bayram tatili geçirildiğini dile getirdi. Atmaca “Yerli turist hâlâ tatilde. Bu hareketlilik eylülün 15’ine kadar sürecektir. Ağustos ayının çok iyi bir rekorla kapanacağını düşünüyorum. Bundan sonrası için kışa odaklanmış durumdayız. Golf ve kongre sezonumuz açılıyor” diye konuştu.