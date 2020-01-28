Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, ara tatilde kültür turlarına ve termal otellere yoğun ilgi olduğunu, şu anda kayak merkezlerinde de boş yer kalmadığını ifade etti. Gencer, yaz sezonuna ilişkin ise “Erken rezervasyon kampanyamız kasım ayının sonunda başladı. Şu anda erken rezervasyonda üçüncü dönemdeyiz. Çok yoğun talep var. Geçen sezon tatil yapanların yüzde 40’ı erken rezervasyondan faydalanmıştı. Bu sezon da aynı oran olacak gibi. Burada amacımız yerli turistin de ucuz tatil yapabilmesini sağlamaktı, bunu da başardık” diye konuştu.

TÜKETİCİYE ‘UCUZ OTEL’ UYARISI

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da yüzde 50 indirim ve dokuz taksit imkânının sunulduğu erken rezervasyon kampanyasının artık oturmaya başladığını vurguladı. Müşterinin buna alışmasıyla talebin de hızla arttığına değinen Polatoğlu “Yılbaşına kadar iki milyon kişi erken rezervasyondan faydalandı ve eldeki stoklarımızın yüzde 65’ini yılbaşına kadar çıkardık” dedi. Yerli turistin bu yıl da Antalya, Alanya, Bodrum, Çeşme gibi geleneksel tatil merkezlerini tercih ettiğine değinen Polatoğlu, şöyle konuştu: Fiyatı ucuz diye internet acentelerinden tur almasınlar. Birçoğu kaçak acente. TURSAB üyesi seyahat acentesi olmasında fayda var.