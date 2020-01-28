Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan “Türkiye’nin Karadeniz somonu ihracatı 29 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın katlanarak artacağını düşünüyoruz” dedi. Group Sagun’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Sagun da, Sinop Gerze’de üç yıldır Karadeniz somonu yetiştirdiklerini söyleyerek “Geçen yıl Kanada’ya dahi somon gönderdik, yani tereciye tere sattık. Dünyada serbest dolaşan tek protein kaynağı balık. Eğer doğru maliyetle doğru ürünü üretirseniz, bütün dünya pazar” diye konuştu.