Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan - Koronavirüste sonbaharda beklenen ikinci dalga endişelerinin yanı sıra ABD-Çin gerginliğinin artması, güvenli liman özelliği güçlenen altını rekordan rekora sürüklüyor. Kurban Bayramı tarihlerinde uluslararası piyasada 1.983 dolarla 11 yıllık rekorunu kıran ons, dün de 2.050 doları aştı ve yıl sonunda görülmesi beklenen seviyesine 4 ay öncesinden ulaşmış oldu. Onsun 2.050 doları aşmasıyla birlikte gram altın 465 liraya kadar yükseldi. Kapalıçarşı'da işlem gören altın çeşitlerinden olan çeyrek altın 748 liraya, cumhuriyet altını da 3.052 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Şimdi ise yapacağı düğünde alacağı altını düşünen vatandaştan büyük yatırımcıya kadar herkes "Altın nereye gider" sorusuna cevap arıyor. Uluslararası yatırım bankaları, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ons fiyatının yıl sonuna kadar 2.200 doları görebileceğine dair tahmin yaptığında "çılgınca" bulanlar, koronavirüs salgınının seyrine göre bu rakamın dahi üzerine çıkacağı tahminini dile getirmeye başladı. Altının onsunun 2.200 dolar olması hâlinde ise gram altının fiyatı 502 liraya, cumhuriyet altını 3.313 liraya, çeyrek altın ise 775 liraya yükselecek.

Uzmanlar, 2.060 dolarlık ons fiyatının takip edilmesi gerektiğini, bu seviyelerin direnç noktası olduğunu ifade ederken, muhtemel aşağı yönlü hareket hâlinde 2.010, 2.000 ve 1.980 dolarlık destek seviyelerinin görülebileceğini söylüyor.



Ons 2.200 $ olursa gram altın 502 lira

Bir ons altın, 31,10 gram ağırlığında ve bugün itibarıyla fiyatı 2050 dolar. Bu seviyedeki ons fiyatını bugünkü dolar kuru olan 7,03 ile çarptığımızda 14 bin 441 liraya karşılık geliyor. Bunu da 31,10'a böldüğümüzde 1 gram altının fiyatını buluyoruz: 463,3 lira.

Aynı şekilde yapılacak hesaplama ile altının onsu tahminlerdeki gibi 2.200 dolara ulaşırsa 7,1000 TL'lik dolar kuru ile çarpıyor ve 15 bin 620 TL'yi buluyoruz. Bunu da 31,10 grama böldüğümüzde, gram altının fiyatının 502 lira olduğunu görüyoruz. Bu durumda cumhuriyet altını 3.313 lira, çeyrek ise 775 liraya karşılık geliyor.



Dövizde de yükseliş var

Dolar 7,03 liraya, avro da 8,37 liraya kadar yükseldi. Uzmanlar, dolar kurunun seyri için Fed ve ABD'nin rakamlarının takip edilmesi gerektiğini ifade ederken, direnç seviyesini 6,99 TL olarak tahmin ediyor. Avroda ise 8,20-8,26 seviyelerinin direnç olabileceği belirtiliyor. Avrupa'dan gelen turist sayısının artma beklentisi dövizde yükselişin hızlı olmayacağı beklentisini de gündemde tutuyor.



¥ 2.200 $ (1 ons fiyatı)*7,1000 (Dolar kuru)=15.620 TL

¥ 15.620/31,10 gram (1 ons ağırlığı)= 502 TL (Gram altın fiyatı)