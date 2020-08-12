Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 453 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,20 liradan, 2 bin 987 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 8 liradan, 413,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,30 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 939 liradan, bin 459 liradan alınan Yarım Ziynet bin 469 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satıyor.