İstanbul Kapalıçarşı’da 453 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,20 liradan, 2 bin 987 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 8 liradan, 413,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,30 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 939 liradan, bin 459 liradan alınan Yarım Ziynet bin 469 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satıyor.
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti
12.08.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,
724459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/724459.aspx
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