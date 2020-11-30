Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lastik sökme takma ücretleri ise 60-125 lira aralığında değişiyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini takmayana 776 lira ceza kesilecek. Ceza, yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak'ta güncellenecek. Sektör temsilcileri "Bu lastikler, eksi 40 dereceye kadar buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip. Yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hâkimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır" ifadesini kullandı.