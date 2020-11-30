Lastik sökme takma ücretleri ise 60-125 lira aralığında değişiyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini takmayana 776 lira ceza kesilecek. Ceza, yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak'ta güncellenecek. Sektör temsilcileri "Bu lastikler, eksi 40 dereceye kadar buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip. Yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hâkimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır" ifadesini kullandı.
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
30.11.2020 - 04:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Türkiye'de en çok kullanılan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri, 400-650 lira fiyat aralığında satışa sunuldu.
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749902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749902.aspx
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