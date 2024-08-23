Apple tutkunlarına kötü haber! Yüzde 100 zam yaptılar

Apple tutkunlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi iCloud+ fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. En yüksek paket 2 bin 500 TL oldu.

Apple kullanıcıları için kötü bir haber geldi. Apple cihazlarında normalde 5 GB saklama alanı ücretsiz veriliyor. Ancak daha yüksek saklama alanı paralı. Teknoloji devi daha yüksek saklama alanı sağlayan iCloud+ fiyatlarına zam yaptı.

EN DÜŞÜK PAKET 25 TL

Apple Türkiye, iCloud+ fiyatlarına yüzde 100 zam yapma kararı aldı. Zammın ardından en düşük paket fiyatı 24,99 liraya olurken en pahalı paketin fiyatı 2 bin 499,99 liraya çıktı.

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İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Zam öncesi 50 GB'lık paket 12,99 TL iken zammın ardından bu fiyat 24,99 TL, 200 GB'lık paketin fiyatı 39,99 TL'den 79,99 TL'ye, 2 TB'lık paketin fiyatı 129,99 TL'den 249,99 TL'ye, 6 TB'lık paketin fiyatı ise 899,99 TL'den 1.299,99 TL'ye çıktı.

En pahalı paket olan 12TB paketinin abonelik ücreti ise 1.799,99 TL'den 2 bin 499,99 TL'ye fırladı.