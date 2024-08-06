Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Benzin fiyatlarına indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Benzin fiyatlarına indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Benzin fiyatlarına indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Ekonomi Haberleri

Brent petrol benzin ve motorin fiyatlarında etkili oluyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim getirdi. Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim bugün pompa satış fiyatına yansıdı.

ABD'deki resesyon endişeleri brent petrol fiyatlarındaki düşüş de etkili oldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Benzinin litre fiyatına gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,46 TL
Motorin litre fiyatı: 43,62 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,32 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,24 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,47 TL
Motorin litre fiyatı: 44,72 TL

Düzenleyen:  - Ekonomi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya-Fransa finali
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayçiçek yağı ithalatıyla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı - EkonomiAyçiçek yağı ithalatıyla ilgili yeni kararAlman devi 1400 kişiyi işten çıkarıyor - EkonomiAlman devinden beklenmedik karar!Çin'den alışveriş furyasına kota! Temu, AliExpress, Amazon... Hepsinde limit 30 Euro'ya düşürüldü, vergi arttı - EkonomiLimit düşürüldü, vergi arttı!ABD'li fonlardan yüklü çıkış... Bitcoin ETF kurbanı mı? Yükseliş için bu seviye kritik - EkonomiYükseliş için bu seviye kritikFED’den çok kritik sinyal geldi! Altında alım için son fırsatlar mı? - EkonomiAltında alım için son fırsatlar mı?Gözler 'carry trade' işlemlerinde... Dolar rekordan döndü! Uzmanlardan kritik uyarı… - EkonomiDolar rekordan döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...