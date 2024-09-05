Hangi hisselere para giriyor? BİST100’e 2,65 milyar dolarlık ‘yabancı’ freni!

Borsada son dakika! BİST100 endeksinde 5 Eylül 2024 işlemlerinde 10 bin seviyesine yakın seyir devam ederken; yabancı yatırımcılar bu yılın ilk 8 ayında 2,65 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Son 5 işlem gününe bakıldığında ise Yapı Kredi Bankası, Pegasus Hava Yolları, Koç Holding, Sabancı Holding ve Türk Telekom, en fazla para girişi yaşanan hisseler oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar uzun süredir satış tarafında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından 29 Ağustos haftası verileri de açıklandı. Buna göre yabancılar geçen hafta net 19,50 milyar dolarlık hisse satışı daha gerçekleştirdi. Böylece ağustos ayı genelinde yabancılar hisse senetlerinden 743,8 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.

8 AYDA 2,65 MİLYAR $’LIK SATIŞ

Öte yandan yılın ilk 8 ayında yabancı işlemleri bilançosu da ortaya çıktı. Buna göre yabancılar Ocak-Ağustos 2024 döneminde Borsa İstanbul’da, net 2 milyar 649 milyon liralık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Yabancılar bu süreçte sadece mart ve nisan ayılarında net alım tarafında yer aldılar. En yüklü satışı ise 1 milyar 23 milyon TL ile haziran ayında gerçekleştirdiler.

YABANCILAR NEDEN SATIYOR?

Analistler; yabancı yatırımcıların “tam açık swap piyasası” ve “açığa satış” gibi beklentilerinin olduğunu belirterek, “Bununla birlikte son dönemde bilançoların beklentilerden kötü gelmesi ve geleceğe dair tahminlerde de bir miktar yavaşlama öngörülerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte, hisse senetlerinde de kalıcı bir yabancı yatırımcı girişi yaşanmıyor” diye konuştu.

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PARA GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, 10 bin seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler tarafından paylaşılan verilere göre; 29 Ağustos-5 Eylül arasındaki son 5 işlem gününde ise “en fazla para girişi yaşanan” ilk 10 hisse şu şekilde sıralandı:

1-Yapı Kredi Bankası

2-Pegasus Hava Yolları

3-Koç Holding

4-Sabancı Holding

5-Türk Telekom

6-Turkcell

7-TAV Havalimanları Holding

8-Enka İnşaat

9-ASELSAN

10-Selçuk Ecza Deposu

PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Öte yandan aynı dönemde Türk Hava Yolları, İş Bankası ve Garanti Bankası hisseleri de “en fazla para çıkışı yaşanan” hisseler arasında ilk 3 sırada yer aldı.