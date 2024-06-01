Milyonlar temmuzu bekliyor! Emekli zammı için 3 farklı formül

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Milyonların maaş hesabı değişti

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Milyonların maaş hesabı değişti

Emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli temmuzda ne kadar zam alacağını araştırırken, uzmanlardan 3 farklı tahmin geldi. İşte emekli zammıyla ilgili olasılıklar...

Milyonlarca emekli temmuz ayını iple çekiyor. Emeklilerin maaş zammı için enflasyon kritik öneme sahip. 4 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 13,56, emekliler ise yüzde 18,70'lik zammı şimdiden garantiledi. Kesin oran ise mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

EMEKLİ İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

6 aylık enflasyon tahminlerine göre emekliye yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Milyonlar ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, uzmanlar teker teker tahminlerini paylaştı. İşte emekli zammıyla ilgili konuşulan 3 farklı zam senaryosu.

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YÜZDE 5 REFAH PAYI

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 25 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Emekli maaşlarına yüzde 25 enflasyon farkı verilecektir veya yüzde 5 ilave refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapılabilir. Artış oranı yüzde 25-30 bandında olacaktır. En düşük emekli maaşına ise bu oran civarında bir yansıma olacaktır. Ben en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinden 12 bin 500 TL’ye çıkacağını değerlendiriyorum" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 50 ZAM

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram da, "Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde. Bir hayli düşük kaldığını görebiliyoruz. En düşük emekli maaşına yüzde 30 değil de daha fazla bir oranda zam yapılacağını düşünüyorum. Benim tahminim en düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL seviyesinde belirlenmesidir. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseltilirse 17 bin TL olan asgari ücretle aradaki makas kapanacaktır." şeklinde konuştu.

EMEKLİYE EK ZAM

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise, "Veriler ışığında Ocak Haziran dönemi enflasyon tahmini %25,46 olarak hesaplanmaktadır. İşte buradaki %25,46’lık veri SSK, Bağkur emeklilerine verilecek maaş farklarını temsil etmektedir. Emekli Sandığı emeklilerine ise toplu sözleşmeden kaynaklı %20 oranında zam açıklanacağını tahmin etmekteyim.

Burada yapılacak olan refah payı beklentisi ile alakalı muhtemel olarak geçmiş dönem zamlarına bakıldığı takdirde bütün emeklilerimize eşit zam verildiğini geçmiş dönemlerde gözlemlemekteyiz. Yani bütün emeklilere %25,46 zam verileceği ekstra olarak % 5 ile %10 arası refah payı verilmesi gündemde olabilir.

Yapılacak olan zamlar kök aylıklara geldiğinden dolayı bazı emeklilerimiz buradaki artıştan tam olarak faydalanamayacağı için, olasılıklar dahilinde en düşün taban aylık dediğimiz 10 bin TL’lik rakamın 12 bin 500 ile 15 bin arasında bir rakama getirileceğini düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.