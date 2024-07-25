TCMB'nin ardından gözler mevduat faizlerinde! 1 milyon TL'nin getirisi bakın kaç lira artacak

Bu hafta politika faizini %50’de sabit tutan TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi çekmek için “TL’de alıcı konuma geçme” kararı aldı. Böylece enflasyonla mücadele kapsamında TL mevduat getirilerinin yüksek kalması sağlanacak. Son dönemde %44-47 bandında gerileyen mevduat oranlarının, tekrar %50’ye yaklaşması bekleniyor. 3 puanlık bir fark, 1 milyon TL mevduatta; yılda fazladan 30 bin TL getiri anlamına geliyor.

Alım için yeni fırsat mı? Altında gece yarısı ‘şok düşüş’

Alım için yeni fırsat mı? Altında gece yarısı ‘şok düşüş’

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Merkez Bankası, salı günü aldığı kararla politika faizini %50’de sabit tutarken; asıl tedbirleri, piyasada oluşan “TL likidite fazlalığını sterilize etmek” için hayata geçiriyor. Merkez Bankası yakın döneme kadar bankalara, çeşitli vadelerle TL verip döviz alarak swap işlemlerini yürütüyordu. Ancak TCMB şimdi; Türk lirası karşılığında “döviz ve altın alma” ihalelerine başlayacak. Ayrıca “döviz karşılığında TL swap işlemleri” son bulacak.

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DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

TCMB bu tedbirlerle birlikte, artık “piyasadan TL alan” konumuna geçecek. Böylece sistemde oluşan fazla TL likiditesi çekilecek.

Yerel seçimlerin ardından geçen sürede, hızlı yabancı sermaye girişi ve içeride döviz hesaplarında yaşanan hızlı çözülmeye birlikte, TCMB’nin swap hariç net rezervleri 20 milyar doların üzerine çıktı. Toplam rezervler de 12 Temmuz haftasında 153,8 milyar dolarla rekor kırdı. Yeterli döviz rezervine yaklaşan TCMB, bir yandan TL likiditesine de yoğunlaşıyor.

LİKİDİTE FAZLALIĞI NEDİR?

Likidite fazlalığı, “dolaşımdaki yerli para arzının yüksek olması” anlamına geliyor. Böyle durumlarda merkez bankaları, para arzını, para politikasının hedefleri çerçevesinde düzenlemek için devreye girebiliyor.

İçeride de TL likidite fazlalığı sebebiyle gecelik faizler, geçen hafta, %50 olan politika faizinin altında seyretmişti. Bu durum, mevduat faizlerinde de gerilemeye sebep olarak, para politikasının hedefi olan “enflasyonla mücadele” konusunda “çeşitli risklere” kapı aralıyordu.

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MEVDUAT FAİZLERİ ARTABİLİR

Son dönemde mevduat faizlerinde %44-47 bandına kadar gerileme yaşanmıştı. TCMB’nin aldığı son tedbirlerle birlikte, gecelik TL faizleri bu hafta tekrar %50 üzerinde oluşmaya başladı. Böylece dengeli bir TL likiditesi ve beraberinde de “mevduat faizlerinde bir miktar yükseliş” öngörülüyor. Piyasada da mevduat faizinde %50 ve üzerine doğru bir hareketlilik beklentisi oluştu.

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

Mevduat faizlerindeki 3 puanlık bir fark, 1 milyon TL mevduatta, yıllık 30 bin TL farkı da beraberinde getiriyor. Aylık bazda bakıldığında ise;

-Yüzde 47 faizle bağlanan 1 milyon TL, ayda brüt 39 bin 166 TL getiriyor.

-Yüzde 50 faiz uygulanan hesaplarda ise 1 milyon TL’nin aylık getirisi 41 bin 166 TL’ye çıkıyor.

Bu hafta alınan tedbirlerle birlikte gecelik faizlerin tekrar %50’nin üzerine çıkması halinde, 1 milyon TL’nin aylık getirisinde 2500 liralık bir fark oluşuyor.