Temmuzda kıdem tazminatı tavanı artıyor! Rakam 42 bin liraya çıkacak

Temmuzda memur zammı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da artacak. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre memurların yüzde 20,35 zam alması bekleniyor. Bu durumda kıdem tazminatı tavanı da 42 bin 193 liraya yükselecek. Böylece kıdem tazminatında 7 bin liralık artış olacak.

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Milyonların maaş artışı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla memur ve emekli zammı netlik kazanacak. Memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da artacak.

MEMURA YÜZDE 20 ZAM

6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 25,81 oranında. Böylece enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

KIDEM TAZMİNATI 42 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Memura yapılan zam oranında kıdem tazminatı tavanı da artacak. Ocak-haziran döneminde 35 bin 58 lira olan kıdem tazminatı yüzde 20,35'lik zamla 42 bin 193 liraya çıkacak.

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ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Peki asgari ücretlinin kıdem tazminatında bir değişiklik olacak mı? Hükümet yetkilileri üstüne basa basa asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirttiği için, temmuzda asgari ücretlinin kıdem tazminatında bir değişiklik beklenmiyor. Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

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KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.