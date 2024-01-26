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    • Kandilli'den İstanbul depremi için adım: Marmara ve çevresine erken uyarı sistemi kuruluyor

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, olası İstanbul depremi için harekete geçti. Deprem sonrası tsunami riski nedeniyle Marmara Denizi çevresi ve Adalar'a erken uyarı sistemi istasyonları kuruluyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandilli&#039;den İstanbul depremi için adım: Marmara ve çevresine erken uyarı sistemi kuruluyor
    Deprem, Kandilli Rasathanesi, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    1999 büyük İstanbul depreminin ardından İstanbul yıllardır olası Marmara depremini bekliyor. Uzmanlar art arda İstanbul için kritik uyarılarda bulunurken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yeni bir adım geldi.

    Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi çevresi ve Adalar'a yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonları" kurulduğu açıklandı.

    İstanbul Valiliği İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Marmara Denizi çevresi ve Adalar'da konumlanacak 20 yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonu" için çalışmalara başladı.​​​​​​

    TSUNAMİLER TAKİP EDİLEBİLECEK

    İlki Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde faaliyete geçen yeni tsunami erken uyarı sistemleriyle Marmara Denizi'nde depremler sonrası oluşabilecek tsunamiler takip edilebilecek.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu yeni istasyonlarla sadece Türkiye'de değil Akdeniz, Ege ve Karadeniz bağlantılı denizlerde 15 farklı ülkeden 21 kuruma erken uyarı mesajı gönderilebileceğini kaydetti.

    'AMAÇ, CAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK'

    Enstitünün "Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi" olarak 1 Temmuz 2012'den bugüne kadar 45 tsunami uyarı mesajını AFAD başta olmak üzere abonelerine ilettiğini belirten Özener, "İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kurmakta olduğumuz yeni istasyonlarımızla İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde deniz seviyesi değişiklikleri daha da yakından 7/24 izlenecek. Çok disiplinli istasyonlarımız deniz seviyesi sensörü, ivmeölçer, meteorolojik sensörler ve GNSS alıcısından oluşuyor. Amacımız, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunami potansiyelini gözlemek, bu konuda erken uyarı mesajı ileterek olası can kayıplarının önüne geçebilmek" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremKandilli Rasathanesi
    Haberler > Güncel > Kandilli'den İstanbul depremi için adım: Marmara ve çevresine erken uyarı sistemi kuruluyor
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